НХЛ не позволило Малкину надеть траурную повязку

Питтсбург, США, , 14:38 — REGNUM Руководство НХЛ не позволило российскому хоккеисту Евгению Малкину надеть траурную повязку в связи с трагическими событиями со взрывом бытового газа в доме в Магнитогорске. Интервью с хоккеистом приводит 3 января Спорт-Экспресс.

«Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили», — рассказал спортсмен и добавил, что в лиге ему сказали, что такие вещи не делаются для одного игрока. Тогда, по словам Малкина, они с менеджером решили написать слова поддержки на коньках хоккеиста, посмотрев такой ход у баскетболистов.

Кроме этого игрок рассказал, что он жил в Магнитогорске на той самой улице Карла Маркса, где произошло обрушение дома №165, только в 141-ом доме. Кроме этого Евгений Малкин заверил, что он не останется в стороне от общего горя выразит слова сочувствия и соболезнования и также выставит на аукцион свои спортивные принадлежности, а вырученные деньги отправит в помощь пострадавшим из родного города.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 января, Евгений Малкин вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ своего клуба «Питтсбург Пингвинз» с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках, на которых были написаны слова поддержки пострадавшим от обрушения в Магнитогорске жилого дома.