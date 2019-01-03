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«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем

Спорт

В текущем сезоне нападающий сыграл за клуб 10 матчей в Английской Суперлиге

Ливерпуль, Великобритания, 3 января 2019, 14:35 — REGNUM  Футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает варианты с возможностью продления контракта со своим нападающим Даниэлем Старриджем, сообщает 3 января Daily Mail.

По информации издания, качества 29-летнего Старриджа как футболиста высоко рассматривает главный тренер клуба Юрген Клопп, а руководство клуба не хочет отпускать его из своего состава бесплатно.

Интерес к форварду проявляют «Монако», «Севилья», «Валенсия» и «Милан» и несколько клубов Суперлиги Китая. Согласно правилам, с 1 января Старридж, срок контракта которого истекает летом 2019 года, может вести переговоры с другими футбольными клубами.

В текущем сезоне нападающий сыграл за клуб 10 матчей в Английской Суперлиге и отметился в них двумя мячами.

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Футбол
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