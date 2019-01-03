Четверг, 3 Января 2019 года
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«Реал» арендовал нападающего «Мелильи»

Спорт

Специалисты «Реала» наблюдали за Миззианом в течение нескольких месяцев

Мадрид, 3 января 2019, 14:27 — REGNUM  Футбольный мадридский клуб «Реал» арендовал у испанской команды «Мелилья» её нападающего Мохамеда Миззиана, сообщает 3 января официальны сайт «Мелильи».

Специалисты «Реала» наблюдали за Миззианом в течение нескольких месяцев. Игрок выходил на матч «Реала» С «Мелильей» в 1/16 чемпионата Испании несколько месяцев назад, игра закончилась со счетом 6:1 в пользу «Реала».

При этом уточняется, что «Реал» берет Миззиана в аренду с возможностью выкупа по окончании сезона. Также руководство «Мелильи» поделало 18-летнему футболисту успешного продолжения карьеры в новой команде и отметило, что такой переход стал возможен в результате хорошей работы как его самого, так и двух футбольных клубов.

После 17 туров испанского чемпионата «Реал» занимает четвертое место с 29 очками.

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Футбол
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