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Нурмагомедов опустился в рейтинге бойцов UFC на третье место

Спорт

На второе место, которое ранее занимал Нрумаголмедов, поднялся боец из США Джон Джонс

Лас-Вегас, США, 3 января 2019, 13:45 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опустился со второго на третье место в общем рейтинге бойцов UFC, об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный 3 января на сайте UFC.

На второе место, которое ранее занимал Нрумаголмедов, поднялся боец из США Джон Джонс, ранее победивший шведа Александра Густафссона и завоевавший титул в полутяжелом весе. Первое же место в списке все также у тяжеловеса Даниэля Кормье, который ранее проиграл бой Джонсу. Соперник Нурмагомедова по последнему поединку — ирландец Конор Макгрегор, также опустился в рейтинге до девятого места, уступив одну позицию.

Отметим, как ранее сообщалось, 1 января президент UFC Дана Уайт заявил, что он не исключает возможности проведения боя-реванша между Нурмагодедовым и Макгрегором.

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