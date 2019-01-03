Главный тренер ХК «Торпедо» дисквалифицирован на один матч КХЛ

Нижний Новгород, , 13:43 — REGNUM Главный наставник нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Дэвид Немировски получил дисквалификацию на один матч, сообщает 3 января официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В сообщении говорится, что Немировски был удален до конца игры в матче его подопечных с московским хоккейным клубом ЦСКА, который закончился поражением «Торпедо» со счетом 2:1. Также сообщается, что в соответствии с дисциплинарным регламентом лиги на тренера наложена дисквалификация на один матч и денежный штраф.

В результате Немировски не сможет руководить своей командой в матче КХЛ с магнитогорским «Металлургом», который состоится 5 января в Магнитогорске.

Канадский специалист руководит «Торпедо» с 2018 году. Клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице восточной конференции КХЛ с 50 очками после 45 проведенных матчей.