Новый главный тренер «МЮ»: не хочу уходить в мае

Лондон, , 13:15 — REGNUM Новый главный тренер футбольного лондонского клуба «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался в том, что он не хотел бы покидать клуб по окончании сезона, его слова приводит 3 января The Telegraph.

«Конечно, я не хочу уходить в мае», — заявил Сульшер, отметим, что в команде создана прекрасная атмосфера и собраны прекрасные игроки. Также он отметил, что будет делать свою работу до окончания его работы в «МЮ» и что впереди у команды много трудных испытаний.

Кроме этого специалист подчеркнул, что все последние игры, в которых клуб выиграл, были проведены с клубами из нижней таблицы чемпионата Английской Премьер-лиги и в них «МЮ» просто обязан был побеждать.

Отметим, после увольнения с занимаемой должности главного «МЮ» Жозе Моуринью и назначения на этот пост до конца сезона Оле-Гуннара Сульшера, лондонская команда победила в четырёх играх Английской Премьер-лиги подряд.