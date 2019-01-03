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Винус Уильямс обыграла Дэвис и вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

Спорт

Итоговый счет матча 6:4, 6:3 в пользу Уильямс

Винус Уильямс обыграла Дэвис и вышла в четвертьфинал турнира в Окленде
Charles Ng
Винус Уильямс

Окленд, США, 3 января 2019, 12:36 — REGNUM  Американская теннисистка Винус Уильямс победила в двух сетах свою соотечественницу Лорен Дэвис на турнире в Окленде (США) и вышла в четвертьфинал соревнований, сообщает 3 января championat.com.

Итоговый счет матча 6:4, 6:3 в пользу Уильямс. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. За это время Винус Уильямс сделал две подачи навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла реализовать 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 подачи навылет, 4 ошибки при подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

Соперницей Винус Уильямс по четвертьфиналу станет победительница встречи между Бьянкой Андрееску (Канада) и Каролиной Возняцки (Дания).

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