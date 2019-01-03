Филипе Луис может покинуть «Атлетико»

Мадрид, , 12:15 — REGNUM Бразильский защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Филипе Луис не хочет подписывать со своим клубом новый контракт и намеревается покинуть свою команду во время зимнего трансферного окна, сообщает 3 января газета Marca.

По данным издания, бразилец ещё летом 2018 год получил предложение от клуба Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и тогда руководство клуба обещало поднять Луису зарплату, однако из-за финансовых ограничений так до сих пор этого не сделало.

В «Атлетико» существует правило, согласно которому с игроками старше 30 лет контракты подписываются только на один год и Луис намерен такое продление отклонить.

В текущем сезоне Луис сыграл за клуб 13 матчей и забил в них два мяча.