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«Тоттенхэм» готов вдвое увеличить зарплату полузащитнику Эриксену

Спорт

Однако Эриксен не спешит принять предложение руководства команды

«Тоттенхэм» готов вдвое увеличить зарплату полузащитнику Эриксену
Martin Nikolaj Bech
Кристиан Эриксен

Лондон, 3 января 2019, 11:12 — REGNUM  Футбольный лондонский клуб «Тотенхэм» намерен продлить контакт со своим ведущим датским полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщает 3 января Daily Mail.

При этом сам Эриксен не спешит принять такое предложение руководства команды. Футболист, чей контракт с «Тоттенхэмом» заканчивается через полтора года, может по окончании его действия перейти в такие клубы как «Реал» или «Барселона» на правах свободного агента. Там ему готовы предложить ещё большую зарплату.

Отметим, в настоящее время зарплата Эриксена в «Тотенхэме» составляет 70 тысяч фунтов в неделю, его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.

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Футбол
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