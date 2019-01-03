«Тоттенхэм» готов вдвое увеличить зарплату полузащитнику Эриксену

Лондон, , 11:12 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Тотенхэм» намерен продлить контакт со своим ведущим датским полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщает 3 января Daily Mail.

При этом сам Эриксен не спешит принять такое предложение руководства команды. Футболист, чей контракт с «Тоттенхэмом» заканчивается через полтора года, может по окончании его действия перейти в такие клубы как «Реал» или «Барселона» на правах свободного агента. Там ему готовы предложить ещё большую зарплату.

Отметим, в настоящее время зарплата Эриксена в «Тотенхэме» составляет 70 тысяч фунтов в неделю, его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.