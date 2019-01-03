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Осака переиграла Севастову и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Спорт

Счет 3:6, 6:0, 6:4 в пользу японки

Осака переиграла Севастову и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Peter Menzel
Наоми Осака

Брисбен, Австралия, 3 января 2019, 11:09 — REGNUM  Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в мачте четвертьфинала теннисного турнира в Брисбене (Австралия), сообщает 3 января Сhampionat.com.

Счет 3:6, 6:0, 6:4 в пользу японки. Матч продолжался в течение 1 часа 33 минут. За это время победительница сделал 11 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 4 из 4 возможных брейк-пойнтов. Её соперница четырежды подала навылет, допустила также четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

Соперницей Наоми Осака в полуфинале станет победительница матча между Лесей Цуренко (Украина) и Анетт Контавейт (Эстония).

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