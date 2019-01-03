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Кристиан Куэва может перейти из «Краснодара» в «Индепендьенте»

Спорт

Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 млн евро

Кристиан Куэва может перейти из «Краснодара» в «Индепендьенте»
Иллюстрация: Soccer.ru
Кристиан Куэва

Краснодар, 3 января 2019, 10:43 — REGNUM  Перуанский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Куэва может в январское трансферное окно сменить российский чемпионат на аргентинский, сообщает 3 января America Deportes.

Сообщается, что 27-летнему игроку сделано предложение от аргентинского клуба «Индепендьенте». Команда намерена арендовать Куэву до конца текущего сезона с возможностью выкупа футболиста по его окончании.

Игрок перешел в «Краснодар» в июле 2018 года из бразильской команды «Сан-Паулу» за 8 млн евро и в настоящее время его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро. Кристиан Куэва сыграл за «Краснодар» 23 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Футбол
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