Российская сборная по хоккею U20 разгромила Словакию в полуфинале МЧМ

Ванкувер, Канада, , 10:24 — REGNUM Российская молодежная хоккейная сборная нанесла сокрушительное поражение команде Словакии в четвертьфинальной игре молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящем в Канаде, сообщает 3 января Матч ТВ.

Встреча прошла в Ванкувере и закончилась со счетом 8:3 в пользу молодежной сборной России. Российские хоккеисты уже в первом периоде забили четыре шайбы, не дав своим оппонентам забить ни одной в ответ. Во втором периоде сборная России продолжала громить словаков и довела счет до 7:0 при том, что одна шайба Клима Костина не была засчитана.

На 4-й минуте третьего периоде словаки смогли отыграть одну шайбу и затем на 12-й минуте российская команда сменила вратаря. После того словаки ещё дважды забили, а российские игроки один раз ответили на это.

Соперником молодежной сборной России по хоккею в матче полуфинала МЧМ-2019 станет команда США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сборная обыграла команду Чехии и также вышла в полуфинал МЧМ-2019.