«Сан-Хосе» переиграл «Колорадо» на выезде

Денвер, США, , 10:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл хоккеистов «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Sport 24.

Встреча состоялась в Денвере на льду арены «Пепси-центр» и закончилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Гости разу уверенно повели в счете и к 37-й минуте он был 5:1 в их пользу. Хоккеисты «Колорадо» проявили серьезные бойцовские качества в своей попытке отыграться и им в итоге не хватило только одной шайбы для того чтобы перевести игру в овертайм.

У победителей голы забили Джо Павелски (3-я минута, в большинстве), Брент Бёрнс (18-я при игре 5×3), Эвандер Кейн (25-я), Йоонас Донской (27-я) и Лукаш Радил (37-я). У «Аризоны» шайбы на счету Мэтта Калверта (9-я), оформившего во встрече дубль Тайсона Джоста (37-я, 57-я, в большинстве) и у Тайсона Бэрри (53-я).

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не смог принять участия в матче по причине травмы спины, другой российский игрок «Колорадо» — голкипер Семен Варламов, не попал заявку на матч.

Отметим, это шестое подряд положение «Колорадо», клуб занимает седьмую строчку западной конференции НХЛ с 46 очками. «Сан-Хосе» с 49 поднялся на пятое место.