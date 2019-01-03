«Эдмонтон» победил «Аризону» с помощью дубля Макдэвида

Глендейл, США, , 09:46 — REGNUM Хоккейная команда «Эдмонтон Ойлерз» победила хоккеистов клуба «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Спорт-Экспресс.

Встреча проходила на домашнем льду «Аризоны» в Глендейле. Борьба была равной и к началу второго периода команды обменялись шайбами. Сначала форвард «Аризоны» Бред Ричардсон на 13-й минуте счет открыл, а нападающий «Эдмнотона» Леон Драйзайтль на 23-й минуте его сравнял.

Затем гости вышли вперед на 34-й минуте, благодаря шайбе Коннора Макдэвида, и он же на 60-й минуте ещё раз поразил ворота хозяев, оставленные пустыми в результате замены голкипера шестым полевым игроком. Итоговый счет 3:1 в пользу «Эдмонтона».

Этой победой «Эдмонтон Ойлерз» прервал свою серию поражений из шести игр. Команда находится на 11-й строчке в западной конференции НХЛ, «Аризона» с 36 очками — на 12-м месте.