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«Эдмонтон» победил «Аризону» с помощью дубля Макдэвида

Спорт

Итоговый счет 3:1 в пользу «Эдмонтона»

«Эдмонтон» победил «Аризону» с помощью дубля Макдэвида
Connor Mah
Коннор Макдэвид в составе «Эдмонтон Ойлерз»

Глендейл, США, 3 января 2019, 09:46 — REGNUM  Хоккейная команда «Эдмонтон Ойлерз» победила хоккеистов клуба «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Спорт-Экспресс.

Встреча проходила на домашнем льду «Аризоны» в Глендейле. Борьба была равной и к началу второго периода команды обменялись шайбами. Сначала форвард «Аризоны» Бред Ричардсон на 13-й минуте счет открыл, а нападающий «Эдмнотона» Леон Драйзайтль на 23-й минуте его сравнял.

Затем гости вышли вперед на 34-й минуте, благодаря шайбе Коннора Макдэвида, и он же на 60-й минуте ещё раз поразил ворота хозяев, оставленные пустыми в результате замены голкипера шестым полевым игроком. Итоговый счет 3:1 в пользу «Эдмонтона».

Этой победой «Эдмонтон Ойлерз» прервал свою серию поражений из шести игр. Команда находится на 11-й строчке в западной конференции НХЛ, «Аризона» с 36 очками — на 12-м месте.

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