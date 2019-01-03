Казахстан победил Данию в первом матче утешительного раунда МЧМ-2019

Ванкувер, Канада, , 08:55 — REGNUM Молодежная хоккейная сборная Казахстана переиграла сборную Дании в первом матче утешительного раунда на молодежном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Канаде, сообщает 3 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Ванкувере и завершилась со счетом 4:3 в пользу Казахстана.

Казахская команда сразу уверенно взяла лидерство в игре в свои руки и сохранила его до конца игры. В составе победителей голы на счету Олега Бойко (2-я минута), Ернара Мусабаева (12-я), Саяна Данияра (34-я) и Артура Гатиятов (49-я). У их оппонентов шайбами отметились Йонас Рёндбьерг (10-я), Андреас Грундтвиг (42-я) и Мальте Сетков (58-я, в большинстве).

Утешительный раунд продолжается до двух побед одной из команд и после этой победы счет в серии 1:0 в пользу Казахстана. Следующая игра между Данией и Казахстаном состоится 4 января.