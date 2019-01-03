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Малкин играл с «Рейнджерс» в коньках со словами поддержки Магнитогорску

Спорт

Магнитогорск является родным городом Евгения Малкина

Нью-Йорк, США, 3 января 2019, 07:57 — REGNUM  Российский хоккеист Евгений Малкин вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ своего клуба «Питтсбург Пингвинз» с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в коньках, на которых были написаны слова поддержки пострадавшим от обрушения в Магнитогорске жилого дома, сообщает 3 января пресс-служба «Питтсбург Пинвинз».

«Магнитогорск, мы с вами» и «Магнитогорск, всегда в моем сердце!» — написал на своих коньках российский форвард «Питтсбурга».

Магнитогорск является родным городом Евгения Малкина, хоккеист также является воспитанником местной хоккейной команды «Металлург». Позднее, в 2006 году, Малкин был задрафтован в НХЛ командой «Питтсбург Пингвинз».

Отметим, утром 31 декабря, в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого девятиэтажного дома.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» закончился со счетом 7:2 в пользу «Питтсбурга».

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