Сборная США по хоккею U20 вышла в четвертьфинал МЧМ-2019, обыграв чехов

Виктория, Канада, , 07:22 — REGNUM Молодежная сборная команда США по хоккею обыграла команду Чехии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Канаде, сообщает 3 января Матч ИВ.

Игра проходила на льду «Сэйв-Он-Фудс Мемориал-центра» в Виктории и закончилась со счетом 3:1 в пользу американцев.

Счет был в середине первого периода американским форвардом Ноа Кейтсом (13-я минута). Затем во втором периоде Джош Норрис удвоил преимущество сборной США (27-я). Чехам удалось отыграть одну шайбу на 52-й минуте голом Мартина Каута, однако их решение заменить голкипера в конце матча шестым полевым игроком сыграло против них. На 60-й минуте еще один представитель сборной США Саша Хмелевски поразил пустые ворота сборной Чехии и этим поставил в матче точку.

Соперником сборной США в полуфинале станет победитель встречи между молодежными сборными по хоккею России и Словакии. Во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Швейцарии.