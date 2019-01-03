«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»

Лондон, , 00:55 — REGNUM 2 января между коллективами «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «манкунианцев».

На экваторе второй половины таранный форвард национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет — 0:1. Через 16 очков Маркус Рашфорд удвоил преимущество «красных дьяволов», замкнув навес вышедшего на замену Алексиса Санчеса — 0:2.

Статистика матча («Ньюкасл"/"МЮ»)

Удары 10/13

Удары в створ ворот 3/6

Процент владения мячом 31%/69%

Нарушения правил 10/6

Поданные угловые 1/1

«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую подряд победу, набрал 38 очков и укрепился на 6-й позиции. «Ньюкасл» с 18-ю баллами остался на 15-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Шер, Ласселс, Ритчи, Йедлин, Хайден, Диаме, Перес, Атсу, Рондон.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Шоу, Джонс, Валенсия, Погба, Мата, Марсьяль, Эррера, Матич, Рашфорд.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Желтые карточки: Ласселс — 28, Линделеф — 47, Шоу — 75.

Голы: Лукаку 64 — 0:1, Рашфорд 80 — 0:2.