«Борнмут» и «Уотфорд» завершили матч боевой ничьей

Лондон, , 00:53 — REGNUM 2 января между коллективами «Борнмут» и «Уотфрод» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

На 15-й минуте матча английский таранный форвард Трой Дини открыл счет, замкнув передачу Кена Сема — 0:1. Через 12 минут Дини оформил дубль — 0:2. На 34-й минуте Натан Аке сократил вернул «вишен» в игру — 1:2. В следующей атаке Каллум Уилсон сумел сравнять счет после передачу Райана Фрейзера — 2:2. Через 2 минуты Кен Сема отличился забитым мячом — 2:3. На 30-й минуте Райан Фрейзер установил окончательный счет по исходу первого тайма — 3:3.

Статистика матча («Борнмут"/"Уотфорд»)

Удары 21/11

Удары в створ ворот 11/4

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 7/13

Поданные угловые 2/2

«Борнмут» с 27-ю очками остался на 12-м месте. «Уотфорд» набрал 29 очков и поднялся на 8-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Станислас, Гослинг, Лерма, Брукс, Уилсон, Фрейзер, Кинг.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Фемения, Холебас, Сема, Дукуре, Капу, Перейра, Деулофеу, Дини.

Главный арбитр матча: Давид Кут.

Желтые карточки: Дукуре — 29, Дини — 33, Капу — 50, Гослинг — 60, Холебас — 90.

Голы: Дини 15 — 0:1, Дини 27 — 0:2, Аке 34 — 1:2, Уилсон 37 — 2:2, Сема 39 — 2:3, Фрейзер 40 — 3:3.