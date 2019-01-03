«Бернли» одержал волевую победу над «Хаддерсфилдом»

Лондон, , 00:41 — REGNUM 2 января между коллективами «Хаддерсфилд» и «Бернли» на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:2.

Первый мяч на 33-й минуте матча забил нападающий сборной Бенина Стив Мунье после передачи Исаака Мбенза — 1:0. Через 7 минут Крис Вуд вновь сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу в свой актив записал Дуайт Макнейл. На 74-й минуте Эшли Барнес забил победный мяч в ворота Йонаса Лессля — 1:2.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Бернли»)

Удары 9/13

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 11/7

Поданные угловые 5/1

«Бернли» набрал 18 очков и выбрался из «зоны вылета». «Хаддерсфилд» с 10-ю очками остался на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хадегьонай, Хогг, Биллинг, Качунга, Мбенза, Притчард, Мунье.

«Бернли»: Хитон, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Гудмундссон, Корк, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.

Главный арбитр матча: Майк Диню

Желтые карточки: Ми — 14, Шиндлер — 30, Бардсли — 31, Вуд — 78, Хитон — 90+3.

Красные карточки: Шиндлер — 41, Брэди — 90+1.

Голы: Мунье 33 — 1:0, Вуд 40 — 1:1, Барнес 74 — 1:2.