«Вулверхэмптон» безвольно отдал очки «Кристал Пэласу»

Лондон, 3 января 2019, 00:40 — REGNUM 2 января между коллективами «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Молинью» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
В конец матча Джордан Айю вывел «орлов» вперед — 0:1. В компенсированное время Лука Миливоевич установил окончательный счет, реализовав пенальти — 0:2.
Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Кристал Пэлас»)
Удары 6/16
Удары в створ ворот 0/4
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 5/6
Поданные угловые 2/10
«Вулверхэмптон» с 29-ю очками опустился на 9-е место. «Кристал Пэлас» набрал 22 очка и укрепился вне «зоны вылета».
Стартовые составы команд на матч:
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Кастро, Саисс, Моутиньо, Кавальеро, Хименес, Кошта.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Заа, Айю.
Главный арбитр матча: Роджер Ист.
Желтые карточки: Боли — 23, Саисс — 45, Беннетт — 54, Миливоевич — 62, Кастро — 90+1.
Голы: Айю 83 — 0:1, Миливоевич 90+5 (пен) — 0:2.