«Вулверхэмптон» безвольно отдал очки «Кристал Пэласу»

Лондон, , 00:40 — REGNUM 2 января между коллективами «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Молинью» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

В конец матча Джордан Айю вывел «орлов» вперед — 0:1. В компенсированное время Лука Миливоевич установил окончательный счет, реализовав пенальти — 0:2.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Кристал Пэлас»)

Удары 6/16

Удары в створ ворот 0/4

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 5/6

Поданные угловые 2/10

«Вулверхэмптон» с 29-ю очками опустился на 9-е место. «Кристал Пэлас» набрал 22 очка и укрепился вне «зоны вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Кастро, Саисс, Моутиньо, Кавальеро, Хименес, Кошта.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Заа, Айю.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Желтые карточки: Боли — 23, Саисс — 45, Беннетт — 54, Миливоевич — 62, Кастро — 90+1.

Голы: Айю 83 — 0:1, Миливоевич 90+5 (пен) — 0:2.