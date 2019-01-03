«Челси» и «Саутгемптон» голов не забили

Лондон, , 00:38 — REGNUM 2 января между коллективами «Челси» и «Саутгемптон» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Статистика матча («Челси"/"Саутгемптон»)

Удары 15/6

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 72%/28%

Нарушения правил 8/11

Поданные угловые 6/2

«Челси» набрал 44 очка и укрепился на 4-й позиции. «Саутгемптон» с 16-ю баллами остался в «зоне вылета» на 18-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Баркли, Азар, Виллиан, Мората.

«Саутгемптон»: Ган, Есида, Вестергорд, Беднарек, Ромеу, Соареш, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Валери, Ингс.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Беднарек — 30, Рюдигер — 74, Ромеу — 79.