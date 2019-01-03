Дубль Арнаутовича принес «Вест Хэму» ничейный результат с «Брайтоном»

Лондон, 3 января 2019, 00:38 — REGNUM 2 января между коллективами «Вест Хэм» и «Брайтон» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.
В дебюте второй половины Дэйл Стивенс открыл счет — 0:1. Через 2 минуты Шейн Даффи удвоил преимущество «чаек» после передачу Паскаля Гросса — 0:2. На экваторе тайма Марко Арнаутович вернул «молотобойцев» в игру — 1:2. Через 3 минуты Арнаутович оформил дубль — 2:2.
Статистика матча («Вест Хэм"/"Брайтон»)
Удары 10/8
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 7/7
Поданные угловые ¼
«Вест Хэм» с 28-ю баллами остался на 10-й строчке. «Брайтон» набрал 26 очков и укрепился на 13-м месте в таблице АПЛ.
Стартовые составы команд на матч:
«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Диоп, Андерсон, Снодграсс, Обианг, Райс, Арнаутович, Кэрролл.
«Брайтон»: Баттон, Даффи, Данк, Монтойа, Бернардо, Стивенс, Локадия, Гросс, Марч, Преппер, Маррей.
Главный арбитр матча: Крис Кавана.
Желтые карточки: Марч — 81.
Голы: Стивенс 56 — 0:1, Даффи 58 — 0:2, Арнаутович 65 — 1:2, Арнаутович 68 — 2:2.