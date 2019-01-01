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Игроки ФК ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Спорт

Список УЕФА не является рейтингом

Ньон, Швейцария, 1 января 2019, 16:05 — REGNUM  Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА попали в список 50-ти самых перспективных молодых футболистов, опубликованный 1 января на официальном сайте УЕФА.

Это полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов. Ахметов получил награду лучшего молодого игрока года в России в 2018 году, а Чалов является лидером в списке лучших бомбардиров российского чемпионата с девятью мячами.

Также в список УЕФА вошли три украинских футболиста — Андрей Лунин (арендован «Леганесом») и два представителя киевского «Динамо» защитник Виталий Миколенко и полузащитник Николай Шапаренко.

Кроме этого, в списке присутствует футболист из Грузии полузащитник Георгий Чакветадзе, играющий за бельгийский «Гент».

Отметим, список УЕФА не является рейтингом и игроки в нем расположены в произвольном порядке.

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Футбол
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