Игроки ФК ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Ньон, Швейцария, , 16:05 — REGNUM Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА попали в список 50-ти самых перспективных молодых футболистов, опубликованный 1 января на официальном сайте УЕФА.

Это полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов. Ахметов получил награду лучшего молодого игрока года в России в 2018 году, а Чалов является лидером в списке лучших бомбардиров российского чемпионата с девятью мячами.

Также в список УЕФА вошли три украинских футболиста — Андрей Лунин (арендован «Леганесом») и два представителя киевского «Динамо» защитник Виталий Миколенко и полузащитник Николай Шапаренко.

Кроме этого, в списке присутствует футболист из Грузии полузащитник Георгий Чакветадзе, играющий за бельгийский «Гент».

Отметим, список УЕФА не является рейтингом и игроки в нем расположены в произвольном порядке.