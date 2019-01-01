Федерер выиграл у Тиафо на Кубке Хопмана и вывел Швейцарию вперед

Перт, Австралия, , 15:30 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер, являющийся третьей ракеткой мира и экс-первой, одержал убедительную победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо на Кубке Хопмана, проходящем в Перте (Австралия), и вывел Швейцарию вперед в соревновании с США, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Швейцарец победил ос счетом 6:4, 6:1.

Для победы Федереру понадобилось всего 58 минут. За это время победитель 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 5 возможных брейк-пойнта. Его соперник (39-я ракетка мира) 6 раз подал навылет, не сделал ни одного брейка и один раз ошибся на подаче.

Отметим, это четвертая встреча Федерера и Тиафо и американцу ещё ни разу не удалось в них победить.

По итогам этой игры Швейцария возглавляет группу В, в которую также входят Греция и США.