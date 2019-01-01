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Александр Овечкин шестой раз в карьере стал лучшим снайпером за год

Спорт

При этом результат Овечкина не является лучшим в НХЛ

Вашингтон, 1 января 2019, 15:29 — REGNUM  Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шестой раз за свою карьеру признан лучшим снайпером за календарный год, сообщает 1 января пресс-служба НХЛ.

«Александр Овечкин возглавил (список лучших снайперов) НХЛ с 54 (шайбами) в 2018 (году)», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что это шестой раз в карьере российского хоккеиста и что только Фил Эспозито достигал такого же результата.

При этом результат Овечкина не является лучшим в НХЛ, лучшим считается результат канадского игрока Мориса Ришара, который семь раз становился лучшим снайпером лиги и чьим именем называется данная награда.

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