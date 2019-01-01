ПСЖ намерен приобрести Алдервейрелда

Париж, , 15:09 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет приобрести в свой состав бельгийского защитника команды «Тоттенхэм» Тоби Алдервейрелда, сообщает 1 января The Telegraph.

Согласно данным издания, столичный французский клуб проявляет повышенный интерес к Алдервейрелду ввиду того, что «Тоттенхэм» собирается в ближайшее время начать переговоры с футболистом о продлении контракта с ним до 2020 года. В то же время в этом контракте присутствует пункт о том, что за 14 или более дней до закрытия летнего трансферного окна любой клуб может выкупить Алдервейрелда за 25 млн евро.

ПСЖ готов выплатить всю сумму отступных за бельгийца или добавить в это соглашение своего защитника Тома Менье. При этом оба клуба сохранили хорошие отношения между собой после перехода в «Тоттенхэм» Сержа Орье и Лукаса Моуры.