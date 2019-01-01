Потапова проиграла Соснович в первом круге турнира в Брисбене

Брисбен, Австралия, , 14:56 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила представительнице Белоруссии Александре Соснович в матче первого круга турнира WTA в Брисбене (Австралия), сообщает 1 января Спорт-Экспресс.

Итоговый счет 4:6, 5:7 в пользу Соснович.

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты. За это время белорусская теннисистка сделал восемь подач навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов. Потапова трижды подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и смогла реализовать 3 из 9 возможных брейк-пойнтов.

В следующем туре соперницей Александры Соснович станет украинка Элина Свитолина, которой в прошлом году, в финал турнира в Брисбене, белорусская спортсменка уступила.