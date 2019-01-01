Кулибали признан футболистом года в Сенегале

Дакар, , 14:55 — REGNUM Защитник итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Сенегала по футболу Кулиду Кулибали признан футболистом 2018 года у себя на родине. Об этом 1 января сообщает Senegal Football.

Кулибали набрал 41% голосов в борьбе за «Золотого льва», присуждаемого лучшему сенегальском футболисту, и опередил в этом голосовании таких игроков как форвард клуба «Ливерпуль» Садио Мане (26%) и защитник команды «Бордо» Юссуф Сабали (12%).

В текущем сезоне сенегалец сыграл за «Наполи» в 24 матчах и отметился в них двумя результативными передачами.

Также в 2018 году Кулибали стал вице-чемпионом серии А итальянского чемпионат вместе со своим клубом, а также на чемпионате мира в Москве сборная Сенегала заняла третье место в своей группе.