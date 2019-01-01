Вторник, 1 Января 2019 года
14:36:43 МСК

Глава «Торо Россо»: в этом сезоне потратили 2,3 млн евро только на аварии

Спорт

В этом сезоне у команды были и хорошие, и плохие моменты

Глава «Торо Россо»: в этом сезоне потратили 2,3 млн евро только на аварии
Morio
Болиды команды «Торо Россо»

Фаэнца, Италия, 1 января 2019, 14:20 — REGNUM  Глава команды автогонок в серии «Формула-1» «Торо Россо» Франц Тост рассказал о том, что его компания потратила 2,3 млн евро в 2018 году на аварии пилотов команды Пьер Гасли и Брендон Хартли, его слова приводит 1 января Motorsport.

По словам главы «Торо Россо», в этом сезоне у команды были и хорошие, и плохие моменты. Хорошие — очевидны, это места на этапах чемпионата «Формулы-1», за которые гонщики получили в чемпионате очки.

«В этом году мы только на аварии потратили 2,3 миллиона евро», — рассказал Франц Тост, говоря о моментах, которые он не считает положительными, и добавил, что это были аварии Пьера Гасли в Барселоне и Франции, а также аварии Брендона Хартли на этапах в Канаде, Великобритании и Италии.

Отметим, в итоговом зачете чемпионата мира автогонок «Формула-1» команда «Торо Россо» заняла 9-е место.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Формула 1
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить