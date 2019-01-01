Норвежец Клебо плохо знает русский чтобы раззадорить Устюгова и Большунова

Париж, , 13:51 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился своими ожиданиями от борьбы с российским спортсменами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым на гонке «Тур де Ски», проходящей во Франции. Его слова 1 января приводит TV2

По словам Клебо, в гонке на 15 км он показал приличный результат, далеко от Устюгова и не так очень далеко от Большунова, так как десять секунд в общем зачете это немного.

Кроме этого норвежец посетовал, что он не знает русского языка для того чтобы вывести российских лыжников из себя, а на английском они не говорят.

«Так что это мало помогает», — заключил Клебо.

Отметим, в общем зачете «Тур де Ски» норвежский спортсмен идет третьим с отставанием в 10 секунд от Большунова и 4 секунды от Устюгова.