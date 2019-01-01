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Два футболиста «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Спорт

Клуб из Буэнос-Айреса намерен усилить свой состав

Санкт-Петербург, 1 января 2019, 13:29 — REGNUM  Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» проявляет интерес к двум игрокам санкт-петербургской команды «Зенит» Матиасу Краневиттеру и Эмилиано Ригони, об этом сообщает 1 января аргентинская газета Сlarin.

По данным издания, клуб из Буэнос-Айреса намерен усилить свой состав во время зимнего межсезонья, поэтому в клубе составили список потенциально необходимых «Ривер Плейт» игроков. В этом списке оказались в том числе и хавбек санкт-петербургской команды Матиас Краневиттер и форвард Эмилиано Ригони. Последний в данный момент арендован клубом «Атланта», однако права на него принадлежат «Зениту».

В свою очередь сами игроки также ранее заявляли о своем намерении покинуть «Зенит». Краневиттеру не хватает игрового времени в клубе, а о большой вероятности того, что Ригони уйдет из «Зенита» рассказал агент футболиста.

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Футбол
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