Два футболиста «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» проявляет интерес к двум игрокам санкт-петербургской команды «Зенит» Матиасу Краневиттеру и Эмилиано Ригони, об этом сообщает 1 января аргентинская газета Сlarin.

По данным издания, клуб из Буэнос-Айреса намерен усилить свой состав во время зимнего межсезонья, поэтому в клубе составили список потенциально необходимых «Ривер Плейт» игроков. В этом списке оказались в том числе и хавбек санкт-петербургской команды Матиас Краневиттер и форвард Эмилиано Ригони. Последний в данный момент арендован клубом «Атланта», однако права на него принадлежат «Зениту».

В свою очередь сами игроки также ранее заявляли о своем намерении покинуть «Зенит». Краневиттеру не хватает игрового времени в клубе, а о большой вероятности того, что Ригони уйдет из «Зенита» рассказал агент футболиста.