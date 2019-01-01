«Даллас» проиграл «Монреалю» несмотря на голевую передачу Ничушкина

Даллас, США, , 13:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Страз» уступил в овертайме команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Sport 24.

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу гостей.

Счет во встрече открыли гости на 17-й минуте голом форварда Филлипа Дано. Во втором периоде хозяева не только смогли отыграться, но и даже вышли вперед на одну шайбу. Это сделали игроки «Далласа» Радек Факса (23-я) и удачно реализовавший большинство Джейми Бенн (37-я). Однако в третьем периоде гости счет сравняли после оформившего во встрече дубль Филлипа Дано, который на 50-й минуте вновь точно поразил ворота соперника.

Овертайм не выяви победителя, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты «Монреаля».

Из российских участников матча голевую передачу на свой счет записал только форвард «Далласа» Валерий Ничушкин.