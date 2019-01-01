«Челси» получил рекордный доход в 2018 году

Лондон, , 12:45 — REGNUM Руководство футбольного лондонского клуба «Челси» объявило о рекордном доходе клуба за сезон 2017/18, это следует из опубликованного 1 января на официальном сайте «Челси» финансового отчета лондонской команды.

Как следует из опубликованного отчета, доход клуба в прошедшем сезоне вырос на 22,7% с 361,3 млн евро до 443,4 млн евро, при этом клуб в первый раз в своей истории перешагнул отметку в 400 млн евро.

Также сообщается, что доходы от прав на трансляцию матчей с участием команды выросли с 41,7 млн евро до 204 евро, 1 млн евро. Это в первую очередь произошло по причине возвращения клуба на турнир Лиги чемпионов УЕФА в этом году.

Кроме этого сообщается, что доходы от продажи билетов на матчи команды также выросли до 8,4 млн евро в прошедшем сезоне. И ещё в отчете говорится о размере доходов от коммерческой деятельности клуба (32 млн евро) и о том, что опубликованные данные показывают, что клуб продолжает соответствовать критериям безубыточности УЕФА, что, в свою очередь, говорит о соответствии с правилами финансовой честной игры (FFP).

Отметим, финансовый год сезона 2017/18 считается закончившимся 30 июня 2018 года.