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Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

Спорт

По словам Тайгерта, неудавшейся попыткой получения данных из московской лаборатории РУСАДА никто не удивлен

Вашингтон, 1 января 2019, 12:44 — REGNUM  К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

По словам Тайгерта, неудавшейся попыткой получения данных из московской лаборатории РУСАДА никто не удивлен. Также, по мнению главы USADA, WADA должно прекратить быть игрушкой в руках русских и в связи со сложившейся с неудачным извлечением данных объявить РУСАДА о его несоответствии стандартам WADA (снова лишить статуса — прим. ред.).

Отметим, РУСАДА было восстановлено в своем статусе осенью 2018 года с условием, что специалисты WADA получат доступ к данным московской лаборатории российской организации. Однако по причине того, что оборудование экспертов WADA не было сертифицировано согласно российскому законодательству, извлечение данных не удалось. 14−15 января комиссия по соответствию WADA планирует рассмотреть вопрос о соответствии РУСАДА международным стандартам.

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