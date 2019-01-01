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Определены все пары четвертьфинала МЧМ-2019 по хоккею

Спорт

Матчи четвертьфинала состоятся 3 января

Ванкувер, Канада, 1 января 2019, 12:22 — REGNUM  Все пары четвертьфинала молодежного Кубка мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, определены, сообщает 1 января Советский спорт.

Соперником молодежной сборной России, ставшая победительницей в группе А, станет четвертая команда группы В сборная Словакии. Победитель группы В, сборная Швеции, встретится с четвертой командой группы А — сборной Швейцарии. Сборная Канады, занявшая второе место в группе А, встретится с третьей команды группы В — сборной Швейцарии. И, наконец, вторая команда группы В, сборная США, сыграет с третьей командой группы А — сборной Чехии.

Матчи четвертьфинала состоятся 3 января, полуфинала — 5 января, а финал и игра за третье место — 6 января. Российская сборная U20 на данный момент не потерпела на турнире ни одного поражения.

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Хоккей
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