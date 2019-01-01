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«Коламбус» выиграл у «Оттавы», у Панарина два очка

Спорт

Итоговый счет 6:3 в пользу «Коламбуса»

Коламбус, США, 1 января 2019, 11:41 — REGNUM  Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над командой «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января спорт-Экспресс.

Встреча проходила на домашнем льду «Коламбуса». В составе победителей дубли у Пьера-Люка Дюбуа (44-я, 52-я минуты), также записавшего в свой актив две результативные передачи, и защитника Зака Веренски (30-я, 58-я). Также по одной шайбе в пустые ворота «Оттавы» забили Джош Андерсон и Кэм Аткинсон на 60-й минуте.

У «Оттавы» дубль на счету Райана Дзингела (29-я, 54-я), а также одну шайбу забросил Бобби Райан. Итоговый счет 6:3 в пользу хозяев.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свой счет в матче две результативные передачи, а также сделал три броска в створ ворот и заработал две штрафные минуты.

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