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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил на выезде «Сент-Луис»

Спорт

Встреча проходила в Сент-Луисе и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей

Сент-Луис, США, 1 января 2019, 11:40 — REGNUM  Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались сильнее в противостоянии с командой «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Спорт-Экспресс.

Встреча проходила в Сент-Луисе и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет во встрече был открыт форвардом «Сент-Луиса» Райаном О’Райлли на 11-й минуте и на этом удача хозяев закончилась. Под занавес первого периода, на 20-й минуте, представитель «Рейнджерс» Марк Цукарелло удачно реализовал большинство и сравнял счет во встрече. Затем на 24-й минуте форвард Кристовал Нивс вывел свой клуб вперед, и эта шайба и стала победной.

Из российских участников встречи можно отметить российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, который повел на льду 19 минут 57 секунд и сделал 6 бросков в створ ворот и нападающего «Рейнджерс» Владислава Наместникова, проведшего на льду 18 минут 25 секунд и отметившегося одним силовым приемом и одним заблокированным броском.

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