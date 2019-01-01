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Евгения Роднина проиграла во втором круге турнира в Шэньчжэне

Спорт

Итоговый счет встречи 6:4, 2:6, 3:6 в пользу американки

Шэньчжэнь, Китай, 1 января 2019, 11:27 — REGNUM  Российская теннисистка Евгения Роднина уступила американской спортсменке Элисон Риске во втором круге турнира Shenzhen Open, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Итоговый счет встречи 6:4, 2:6, 3:6 в пользу американки. Соперницы провели на корте 1 час 46 минут. За это время победительница сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов. Роднина дважды подала навылет, допустила одну ошибку при подаче и смогла реализовать 5 из 11 возможных брейк-пойнтов.

Соперницей Элисон Риске в следующем туре станет румынка Сорана Кырстя, ранее победившая представительницу Франции Полин Пармантье.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка Вера Звонарева победила сербскую спортсменку Ивану Йорович и вышла в ¼ финала турнира в Шэньчжэне.

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