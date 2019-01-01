Звонарева вышла в четвертьфинал открытого турнира в Шэньчжэне

Шэньчжэнь, Китай, , 10:51 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу над сербской спортсменкой Иваной Йорович и вышла в ¼ финала турнира Shenzhen Open, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Встреча прошла в упорной борьбе, итоговый счет 7:5, 4:6, 6:4, спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут.

За это время Звонарева сделал пять подач навылет, шесть раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 7 из 17 возможных брейк-пойнтов. Её соперница восемь раз ошиблась на подаче, ни разу не подала навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 возможных

Соперницей Звонаревой по четвертьфиналу станет кто-либо из других российских спортсменок. Это будет либо Наталья Вихлянцева, либо Анастасия Павлюченкова.

Отметим, призовой фонд турнира Shenzhen Open составляет 600 тысяч долларов, его действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп.