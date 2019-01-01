«Баффало» проиграл «Нью-Йорку» в домашнем матче

Баффало, США, , 10:43 — REGNUM Хоккеисты «Баффало Сэйбрз» уступили команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата ХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Баффало и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы забили Ник Ледди (23-я минута), Брок Нельсон (42-я) и Райан Пуллок (60-я, в пустые ворота). На все это хозяева ответили голом Кайла Окпосо, удачно реализовавшего на 51-й минуте большинство и забившего, таким образом, «гол престижа».

Отметим, это седьмая победа «Нью-Йорка» в восьми последних игр НХЛ и 5 поражение «Баффало» в шести играх.