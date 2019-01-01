«Питтсбург» победил «Миннесоту», это его шестая подряд победа

Сент-Пол, США, , 10:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Встреча проходила на домашнем льду «Миннесоты» в Сент-Поле и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев голами отметились Микко Койву (6-я, в большинстве) и Зак Паризе (56-я).

У победителей отличились Сидни Кросби (16-я, в большинстве), Фил Кессел (20-я) и Райли Шихан (31-я). Фил Кессел также записал на свой счет в этот вечер две результативные передачи.

Отметим, это шестая подряд победа «Питтсбурга» в играх текущего сезона НХЛ.