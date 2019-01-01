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«Виннипег» переиграл «Эдмонтон» на выезде

Спорт

Итоговый счет 4:3 в пользу «Виннипега»

Эдмонтон, Канада, 1 января 2019, 10:05 — REGNUM  Хоккеисты клуба «Виннипег Джетс» оказались сильнее в противостоянии с командой «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Эдмонтоне. Счет в матче открыли хозяева голом Райана Ньюджент-Хопкинс на 15-й минуте. Во втором периоде гости сначала отыгрались, а затем вышли вперед и после этого увеличили свое преимущество. Это сделали Брендон Танев (25-я), Брендан Лемье (27-я) и Блейк Уилер (39-я). Одну шайбу до окончания периода гости смогли отыграть голом Леона Драйзайтля на 39-й минуте и на перерыв команды ушли со счетом 3:2 в пользу «Виннипега».

В третьем периоде Леон Драйзайтль сравнял счет во встрече на 48-й минуте, оформив таким образом в игре дубль, однако радость «Эдмонтона» длилась недолго. На 55-й минуте свой дубль в матче оформил также Брендан Лемье и этим закрепил победу своего клуба. Итоговый счет 4:3 в пользу «Виннипега».

Стоит отметить, что Брендан Лемье является сыном легендарного канадского хоккеиста Марио Лемье и это его первый дубль в НХЛ.

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