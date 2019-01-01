«Калгари» выиграл у «Сан-Хосе», команды забросили 13 шайб

Калгари, Канада, , 09:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» одержал победу над хоккеистами команды «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Sport 24.

Встреча проходила на домашнем льду «Калгари» и закончилась со счетом 8:5 в пользу хозяев. У победителей дубли на счету Микаэля Баклунда (2-я, 11-я минуты), Джонни Годро (46-я, 47-я) и Мэттью Ткачука (18-я, в большинстве и 31-я). Также по одной шайбе забросили Элиас Линдхольм (40-я) и Джеймс Нил (44-я).

У их оппонентов дубль на счету Йоонаса Донского (39-я, 41-я), по одной шайбе у Лукаша Радила (7-я), Брента Бёрнса (24-я) и Джо Торнтона (54-я).

Также можно отметить результат Шона Монахана из «Калгари», который записал на свой счет в матче сразу пять результативных передач.