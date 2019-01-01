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Рабьо не хочет переходить в «Тоттенхэм», считая его слабой командой

Спорт

Футболист готов перейти в состав «Барселоны» летом

Париж, 1 января 2019, 09:50 — REGNUM  Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо не захотел переходить в состав клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм», сообщает 1 января ESPN.

Согласно данным издания, француз не хочет идти в английскую команду, так как она, по его мнению, слишком слаба для его уровня игры.

Текущий контракт Рабьо с «ПСЖ» заканчивается летом 2019 года и поэтому руководство команды планирует продать игрока в зимнее трансферное окно за умеренную цену.

Сам Рабьо готов перейти в состав «Барселоны» летом, когда его контракт с ПСЖ истечет, однако при этом он намерен получить от испанской команды подписной бонус на сумму в 5 млн евро.

Адриен Рабьо воспитанник «ПСЖ». Он провел в текущем сезоне за клуб 14 матчей и отметился в них двумя голами и оной голевой передачей.

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Футбол
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