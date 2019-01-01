«Флорида» победила по буллитам «Детройт»

Детройт, США, , 08:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» одержал победу в серии послематчевых буллитов над командой «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Детройте на льду «Little Caesars Arena». Хозяева вели в счете после первого периода со счетом 3:0, однако не смогли удержать это свое преимущество и к финальной сирене гостям удалось выровнять счет на табло. Овертайм победителя также не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты «Флориды».

Итоговый счет 4:3 в пользу «Флориды».

В составе победителей шайбами отметились Джаред Макканн (27-я минута, в большинстве), Хенрик Боргстрём (33-я) и Джейс Гаврилюк (36-я), победный буллит на счету Джонатана Юбердо. У их оппонентов шайбы забросили Андреас Атанасиу (6-я), Густав Нюквист (18-я) и Томас Ванек (19-я).