«Лос-Анджелес» переиграл «Колорадо» в овертайме

Денвер, США, , 08:56 — REGNUM Хоккеисты команды «Лос-Анджелес Кингз» обыграли в овертайме команду клуба «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Sport 24.

Игра проходила на домашнем льду «Колорадо» в Денвере и закончилась со счетом 3:2.

В основное время борьба была практически равной. Во втором периоде хозяева дважды поразили ворота гостей, это сделали Дрю Даути и Шон Уолкер на 21-й (в большинстве) и 33-й минутах соответственно. Затем в третьем периоде гости также спокойно отыгрались голами Натана Маккиннона и Карла Сёдерберга на 41-й и 59-й (с шестым полевым игроком) минутах.

В овертайме судьба была благосклоннее к «Лос-Анджелесу» и на 61-й минуте его представитель Дастин Браун поставил своей шайбой в матче точку.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 15 минут 11 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями. Другой российский участник матча — голкипер «Колорадо» Никита Задоров, отразил 15 из 18 бросков по его воротам.