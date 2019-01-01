«Тампа» победила «Анхайм» с помощью двух очков Кучерова

Анахайм, США, , 08:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл в овертайме команду «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Матч проходил на домашнем льду «Анхайма». Счет в матче открыли гости, это сделал на седьмой минуте российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Затем на восемнадцатой минуте хозяева гол сравняли шайбой Ника Ричи. Исход игры решился в овертайме, на первой минуте которого Брейден Пойнт, с подачи опять же Никиты Кучерова, забил победную шайбу. Итоговый счет 2:1 в пользу «Тампы».

По итогам этой игры Кучеров набрал 65 (19 шайб + 46 голевых передач) очков. Коллега Кучерова по клубу Андрей Василевский отразил 35 из 36 шайб, брошенных по его воротам.

«Тампа» находится на первом месте в восточной конференции НХЛ, на её счету 64 очка. «Анхайм» с 45 очками — на седьмом.

Следующую игру «Тампа» проведет на выезде против «Лос-Анджелеса» 4 января, а «Анхайм» 5 января примет у себя «Вегас».