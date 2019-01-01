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«Нью-Джерси» разгромил всухую «Ванкувер»

Спорт

Итоговый счет 4:0

Нью-Джерси, США, 1 января 2019, 08:20 — REGNUM  Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» разгромили всухую команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Матч проходил в Нью-Джерси и закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Отличились Брайан Бойл (13-я минута), Майлз Вуд (19-я, в большинстве), Сами Ватанен (42-я, в большинстве) и Павел Заха (44-я).

Канадский голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блеквуд смог отразить 25 из 25 бросков и это вторая его подряд игра с нулевым результатом.

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Хоккей
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