«Нью-Джерси» разгромил всухую «Ванкувер»

Нью-Джерси, США, , 08:20 — REGNUM Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» разгромили всухую команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 января Сhampionat.com.

Матч проходил в Нью-Джерси и закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Отличились Брайан Бойл (13-я минута), Майлз Вуд (19-я, в большинстве), Сами Ватанен (42-я, в большинстве) и Павел Заха (44-я).

Канадский голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блеквуд смог отразить 25 из 25 бросков и это вторая его подряд игра с нулевым результатом.