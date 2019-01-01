Мейвейзер не планирует возвращаться в бокс

Токио, , 08:14 — REGNUM Американский боксер Флойд Мейвейзер заявил о том, что он не собирается возобновлять свою карьеру боксера после победы над японским кик-боксером Тенсином Насукавой на турнире Rizin 14, проходившем 31 декабря в Токио. Его слова 1 января приводит ESPN.

Американец заявил, что этот бой был просто веселым развлечением для обоих бойцов.

«Я все еще на пенсии. Я не планирую возвращаться в бокс», — подчеркнул Мейвейзер и добавил, что бой проводился специально для японских фанатов и его исход не будет зачтен ни одному из участников.

«Тенсин — чертовски хороший боец и чемпион», — заключил Мейвейзер.

Отметим, бой в рамках турнира Rizin 14 между Флойдом Мейвейзером и Тенсином Насукавой, проходивший 31 декабря, закончился техническим нокаутом японца в первом раунде при подавляющем доминировании Мейвейзера.